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İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı! Aston Villa'dan Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için karar

19.10.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Son günlerde adı yasa dışı bahis iddialarıyla anılan Nicolo Zaniolo için İngiliz ekibi Aston Villa'dan karar çıktı. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Son günlerde ismi bahis iddialarına karışan Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'ndan çıkarılmıştı.

ASTON VILLA'DAN KARAR

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Bu kararın ardından Zaniolo'nun Aston Villa'da aynı sorunu yaşamayacağı belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; yasa dışı bahis soruşturması süren Zaniolo, pazar günü oynanacak West Ham maçında kadroda yer alacak.

KADRODA YER ALACAK

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Aston Villa yönetimi ve teknik heyetiyle konuşan İtalyan oyuncu, böyle bir suçu kabul etmediğini söyledi. Bununla birlikte Unai Emery'nin antrenmanlarını aksatmadan sürdüren Zaniolo'ya kadroda yer vereceği belirtildi.

Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi yaptığı açıklamada, "Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı. Bana bu kadarını anlattı. Poker ve balckjack gibi oyunları yasadışı platformlarda yasak olduğunu bilmediği için oynamış olabilir. Her şey yakında açığa kavuşur." demişti.

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