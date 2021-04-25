SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalya Serie A'da Inter, adım adım şampiyonluğa ilerliyor

İtalya Serie A'da Inter, adım adım şampiyonluğa ilerliyor

25.04.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında lider Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 yendi.

İtalya Serie A'da Inter, adım adım şampiyonluğa ilerliyor

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluğun favorisi Inter ile ligin orta sıralarındaki Hellas Verona kozlarını paylaştı.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar yakaladığı ilk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Inter, aradığı golü 76. dakikada Matteo Darmian ile buldu: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti.

Puanını 79'a yükselten Inter, bu haftaki maçını henüz oynamamış olan Milan ve Juventus ile puan farkını 13'e çıkardı.
Hellas Verona ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

JUVENTUS'TAN BİR PUAN KAYBI DAHA

Ligde son yıllarda şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus ise ligin sonu yaklaştıkça puan kayıplarına bir yenisini ekledi ve zirveden biraz daha uzaklaştı.

Fiorentina ile deplasmanda mücadele eden Juventus, 29. dakikada Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle maçta geriye düştü: 1-0.

İlk yarı, Fiorentina'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus, bu gole ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada İspanyol golcü Alvaro Morata ile karşılık verdi ve skora yeniden denge geldi: 1-1.
Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla 66 puanla 3. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle istikrarsız gidişatını sürdürdü.

Fiorentina ise 34 puanla 14. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer alamadı.

Serie A'da günün bir diğer maçında ise Udinese, deplasmanda Benevento'yu 4-2 yenerken, konuk takımın gollerinden birini de Tolgay Arslan attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Milan, Serie A'da evinde yenildiMilan, Serie A'da evinde yenildi
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.