İtalya Serie A'da Inter, adım adım şampiyonluğa ilerliyor

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluğun favorisi Inter ile ligin orta sıralarındaki Hellas Verona kozlarını paylaştı.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar yakaladığı ilk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Inter, aradığı golü 76. dakikada Matteo Darmian ile buldu: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti.

Puanını 79'a yükselten Inter, bu haftaki maçını henüz oynamamış olan Milan ve Juventus ile puan farkını 13'e çıkardı.

Hellas Verona ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

JUVENTUS'TAN BİR PUAN KAYBI DAHA

Ligde son yıllarda şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus ise ligin sonu yaklaştıkça puan kayıplarına bir yenisini ekledi ve zirveden biraz daha uzaklaştı.

Fiorentina ile deplasmanda mücadele eden Juventus, 29. dakikada Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle maçta geriye düştü: 1-0.

İlk yarı, Fiorentina'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus, bu gole ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada İspanyol golcü Alvaro Morata ile karşılık verdi ve skora yeniden denge geldi: 1-1.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.