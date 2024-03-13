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  4. İtalya Serie B'de garip olay! Başkan oyuncularının şike yaptığını iddia etti, oyunculardan yanıt gecikmedi

İtalya Serie B'de garip olay! Başkan oyuncularının şike yaptığını iddia etti, oyunculardan yanıt gecikmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 08:17
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İtalya Serie B ekiplerinden Lecco'nun başkanı Paolo Di Nunno yaptığı açıklamada oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini söylerken, telefonlarının incelenmesini talep etti. İşte detaylar...

İtalya Serie B'de 21 puanla ligin son sırasında bulunan Lecco kulübünün başkanı Paolo Di Nunno oldukça ilginç bir açıklamada bulundu. Başkan açıklamasında oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi.

''TELEFONLARI İNCELENSİN'

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Di Nunno yaptığı açıklamada son 10 maçta 9 yenilgi 1 beraberlik alındığını söyleyerek, ''Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler" dedi.

OYUNCULARDAN YANIT GECİKMEDİ

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Başkan Di Nunno'nun açıklamalarından sonra Lecco forması giyen oyuncular resmi kanallar aracılığıyla kulübün başkanına cevap verdi.

Yapılan açıklamada, ''Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!'' ifadeleri kullanıldı.

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