İtalya turunu bitiren Kim Kardashian minik bikinisiyle vücudunu sergiledi

Kim Kardashian, İtalya turunu bitirerek soluğu Kaliforniya, Palm Springs’de bulunan evinde aldı. 40 yaşındaki televizyon yıldızı ve iş kadını her zaman olduğu gibi ipli bikinisini giyerek çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram hesabında 234 milyon takipçisi olan Kim Kardashian’ın son gönderisi 4 milyona yakın beğeni topladı. “Günaydın Palm Springs” notuyla paylaştığı fotoğrafları hayranlarından tam not aldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında 7 yıllık eşi Kanye West’e boşanma davası açmıştı. Nisan 2021'de her ikisi de mahkeme önünde, uzlaşmaz farklılıklar nedeniyle evliliklerini sonlandıracakları konusunda anlaştı. Çift, dört çocuğunun velayetini ortak olarak paylaştı.

Kanye West, geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki Rus süper model Irina Shayk ile görüntülendi.

