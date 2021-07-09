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  4. İtalya turunu bitiren Kim Kardashian minik bikinisiyle vücudunu sergiledi

İtalya turunu bitiren Kim Kardashian minik bikinisiyle vücudunu sergiledi

09.07.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keeping Up With the Kardashians yıldızı Kim Kardashian, uzun süredir devam eden İtalya turunu noktalayarak ABD’ye döndü. Soluğu Palm Springs’deki evinde aldı.

İtalya turunu bitiren Kim Kardashian minik bikinisiyle vücudunu sergiledi

Kim Kardashian, İtalya turunu bitirerek soluğu Kaliforniya, Palm Springs’de bulunan evinde aldı. 40 yaşındaki televizyon yıldızı ve iş kadını her zaman olduğu gibi ipli bikinisini giyerek çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Roma’da olan Kim Kardashian’dan üstsüz yatak pozuRoma’da olan Kim Kardashian’dan üstsüz yatak pozu

Instagram hesabında 234 milyon takipçisi olan Kim Kardashian’ın son gönderisi 4 milyona yakın beğeni topladı. “Günaydın Palm Springs” notuyla paylaştığı fotoğrafları hayranlarından tam not aldı.

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Kim Kardashian İtalya elçisi olduKim Kardashian İtalya elçisi oldu

Geçtiğimiz Şubat ayında 7 yıllık eşi Kanye West’e boşanma davası açmıştı. Nisan 2021'de her ikisi de mahkeme önünde, uzlaşmaz farklılıklar nedeniyle evliliklerini sonlandıracakları konusunda anlaştı. Çift, dört çocuğunun velayetini ortak olarak paylaştı.

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Kim Kardashian, leoparlı süper minisiyle İtalya sokaklarını yaktı geçtiKim Kardashian, leoparlı süper minisiyle İtalya sokaklarını yaktı geçti

Kanye West, geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki Rus süper model Irina Shayk ile görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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