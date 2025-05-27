İtalya Zaniolo'yu konuşuyor! Skandalın başrolünde adı geçiyor: Peş peşe açıklamalar geldi

İtalya Nicolo Zaniolo'yu konuşuyor. Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı ismin adı bir skandala karıştı. Ünlü futbolcunun Fiorentina-Roma U20 maçının ardından soyunma odasına izinsiz girerek rakip takımın bir futbolcusuna yumruk attığı iddia edildi.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo ülkesinde skandal bir harekete imza attı. Radio Firenze Viola'nın duyurduğu haberde Fiorentina - Roma U20 maçının ardından Nicolo Zaniolo, soyunma odasına girip rakip takım oyuncusuna yumruk attığı iddia edildi.

ROMA: 2 OYUNCU DARP EDİLDİ

Roma'dan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ZANİOLO İDDİALARI YALANLADI

Zaniolo iddiaları reddederek, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." açıklamasında bulundu.