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İtalyan devi Juventus'tan dikkat çeken Kenan Yıldız paylaşımı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.11.2024 23:43
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda grup sonuncusu Karadağ ile karşılaştı. Sağanak yağmur altında oynanan mücadelede, 37. dakikada skoru eşitleyen golü atan Kenan Yıldız için İtalyan devi Juventus’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İtalyan devi Juventus'tan dikkat çeken Kenan Yıldız paylaşımı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'ın konuğu oldu.

GOLÜ KENAN YILDIZ İLE BULDUK

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Karşılaşmada 29. dakikada 1-0 geriye düşen Milli Takımımız, sadece 8 dakika sonra skoru eşitledi. Orkun Kökçü’nün sağ kanattan ceza sahasına girip içeri çevirdiği topu, Kenan Yıldız gelişine sert ve isabetli bir vuruşla ağlar ile buluşturdu.

JUVENTUS'TAN PAYLAŞIM

Kenan Yıldız’ın attığı golün ardından kulübü Juventus, sosyal medya hesaplarından hemen genç oyuncuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Karadağ Karadağ
2 - 1
Türkiye Türkiye

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