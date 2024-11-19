İtalyan devi Juventus'tan dikkat çeken Kenan Yıldız paylaşımı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'ın konuğu oldu.

GOLÜ KENAN YILDIZ İLE BULDUK

Karşılaşmada 29. dakikada 1-0 geriye düşen Milli Takımımız, sadece 8 dakika sonra skoru eşitledi. Orkun Kökçü’nün sağ kanattan ceza sahasına girip içeri çevirdiği topu, Kenan Yıldız gelişine sert ve isabetli bir vuruşla ağlar ile buluşturdu.

JUVENTUS'TAN PAYLAŞIM

Kenan Yıldız’ın attığı golün ardından kulübü Juventus, sosyal medya hesaplarından hemen genç oyuncuyla ilgili bir paylaşım yaptı.