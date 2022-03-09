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İtalyan mutfağından gelen lezzet: Risotto! Risotto nedir, nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte risotto tarifi...

09.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda yemek programlarıyla da oldukça aşina olduğumuz risotto İtalyan mutfağından gelen, pirinç kullanılarak yapılan klasik bir yemektir. Ünü İtalya sınırlarının dışına taşan risotto, farklı bir tarif denemek isteyenler için iyi bir alternatif olacaktır. Kıvamı tutturulduğunda ve doğru şekilde hazırlandığında lezzet şöleni yaşatan risotto, İtalyan mutfağında ana yemek olarak tüketilir.

İtalyan mutfağından gelen lezzet: Risotto! Risotto nedir, nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte risotto tarifi...

İtalyan yemekleri arasında oldukça popüler olan risotto, özel bir pirinç pilavıyla hazırlanır. Lapa ve kıvamlı olması, risottonun en temel özellikleri arasında yer alır. Sofraya renk ve alternatif olabilecek ünlü lezzet risotto, birçok malzeme kullanılarak hazırlanır.

RİSOTTO MALZEMELERİ NELER?

• 300 gram Arborio pirinç
• Karabiber
• Toz parmesan peyniri
• 2 diş sarımsak
• 400 gram kestane mantarı
• 1 adet kuru soğan
• 1 litre et suyu
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• Maydanoz
• Tuz

İtalyan mutfağından gelen lezzet: Risotto! Risotto nedir, nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte risotto tarifi...

RİSOTTO PÜF NOKTASI NEDİR?

Risotto Arborio pirinçten hazırlanır. Geriye kalan malzemeler, yapılacak türe göre değişir. Risottoyu hazırlarken pilavın doğru kıvamda olmasına dikkat edilmelidir.

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Tereyağını tavaya koyun ve üzerine kıyılmış sarımsakları ilave edin. Kavrulduğunda doğranmış mantarları ekleyin ve suyunu çekene dek pişirin. Sonra farklı bir tavaya zeytinyağı ve bir parça tereyağı alın. Küp küp doğranmış kuru soğanları ekleyip biraz kavurun, tuz serpin. Üzerlerine pirinç ilave edin ve karıştırın. Pirinçler kavrulunca et suyundan iki kepçe ilave edin. Pirinçler suyunu çekene dek karıştırmayı sürdürün.

Pirinçler suyunu her çektiğinde yeniden 2 kepçe et suyu ekleyin. Son sular da ilave edildiğinde ocağı kapatın, toz parmesan ve bir parça tereyağı ekleyin. Tereyağı eriyene dek karıştırma işlemini sürdürün. Sonrasında ince kıyılmış maydanoz ve mantarları ilave edin, karıştırın. Üzerlerine karabiber ve parmesan serpin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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