MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

17.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada epey aktif olan Diletta Leotta, iç çamaşırlı ev pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel spikerin paylaşımına kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni geldi.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

Napoli-Brescia maçında taraftarın ''Göğüslerini aç'' tezahüratıyla karşılaşan ve bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir isme dönüşen Diletta Leotta, ünlü oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Diletta Leotta, bu defa iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

1991 yılında İtalya'da dünyaya gelen Diletta Leotta, Sicilya'da bir spor kanalında spikerlik yapıyor.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi bulunan Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

Diletta Leotta, geçmişte Türk oyuncu Can Yaman ile aşk yaşamıştı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

Mutluluk pozlarını paylaşan çiftin, ihanet nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Diletta Leotta, Can Yaman'ı Roma Kulübü başkanının oğlu Ryan Friedkin'le ile aldattı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

Öte yandan İtalyan medyası, Can Yaman ve Diletta Leotta aşkının bir reklam birlikteliği olduğunu öne sürüyor.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali büyüledi! Gelin olmuş gidiyorSon hali büyüledi! Gelin olmuş gidiyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi!
93 kilo veren Pelin Öztekin son haliyle olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti93 kilo veren Pelin Öztekin son haliyle olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta İtalya Can Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

İğrenç olay sonrası yeni gelişme! Görevden alındı

İğrenç olay sonrası yeni gelişme! Görevden alındı

Bilim dünyasında heyecan verici gelişme! Aziz Sancar müjdeyi verdi: Türkiye'ye taşıyacağım

Bilim dünyasında heyecan verici gelişme! Aziz Sancar müjdeyi verdi: Türkiye'ye taşıyacağım

İlginizi Çekebilir

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.