İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iç çamaşırlı pozunu paylaştı! ''Ev gibisi yok''

Napoli-Brescia maçında taraftarın ''Göğüslerini aç'' tezahüratıyla karşılaşan ve bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir isme dönüşen Diletta Leotta, ünlü oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Diletta Leotta, bu defa iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.

1991 yılında İtalya'da dünyaya gelen Diletta Leotta, Sicilya'da bir spor kanalında spikerlik yapıyor.

Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi bulunan Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Diletta Leotta, geçmişte Türk oyuncu Can Yaman ile aşk yaşamıştı.

Mutluluk pozlarını paylaşan çiftin, ihanet nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Diletta Leotta, Can Yaman'ı Roma Kulübü başkanının oğlu Ryan Friedkin'le ile aldattı.

Öte yandan İtalyan medyası, Can Yaman ve Diletta Leotta aşkının bir reklam birlikteliği olduğunu öne sürüyor.



