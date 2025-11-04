İtalyan temsilcisi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı!

İtalyan ekibi Fiorentina’da ikinci Stefano Pioli dönemi sona erdi. Sezon öncesi takıma gelen Pioli, ligde istediği sonuçları alamazken, UEFA Konferans Ligi elemelerini geçerek lig aşamasına kaldı.

Pioli yönetiminde Fiorentina Serie A’da 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı ve 4 puanla son sırada yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "ACF Fiorentina, Stefano Pioli'nin A Takım teknik direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla alındığını duyurur. Kulübümüz, Pioli ve ekibine görev süresi boyunca gösterdikleri profesyonellik için teşekkür eder," ifadeleri yer aldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır