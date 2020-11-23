SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalyanlardan Merih Demiral'a övgü! "Yeni bir çağ başlayabilir"

İtalyanlardan Merih Demiral'a övgü! "Yeni bir çağ başlayabilir"

İTALYA HABERLERİ  | 23.11.2020 09:27 | Son Güncelleme

Juventus'un Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta Merih Demiral'ın 1 asist yapması ve savunmada gösterdiği performans İtalya'nın spor gazetelerinde gündem oldu. İşte Merih Demiral için İtalya'da yazılanlar...

İtalyanlardan Merih Demiral'a övgü! "Yeni bir çağ başlayabilir"

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Mücadelede Cristiano Ronaldo iki gol atarken, gollerden birinin asistini milli stoper Merih Demiral yaptı.

Yaptığı asistin yanı sıra savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, İtalyan spor gazetelerinde manşetleri süsledi.

Calciomercato şu ifadelere yer verdi: “Türk futbolcu tüm savunmanın sorumluluğunu aldı. İlk golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. İlk yarı olduğu gibi ikinci yarıda da dominant bir görüntü sergiledi. Cagliari maçında belki de yeni bir tarihin sayfalarını gördük. De Ligt-Demiral çağı başlayabilir.”

La Gazzetta dello Sports ise, “Demiral ve De Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Juventus Ronaldo ile kazandıJuventus Ronaldo ile kazandı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyanlardan Merih Demiral'a övgü! "Yeni bir çağ başlayabilir"
Juventus için yeni bir çağ başlayabilir
ÖZET | Napoli 1-3 Milan
Zlatan Ibrahimovic böyle istedi! 10 yıl sonra...
ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0
Juventus Ronaldo ile kazandı
Juventus’ta transfer hedefi Eduardo Camavinga
Yılın transfer bombası patlıyor
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Wanda Nara: Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.