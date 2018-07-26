İtalyanların bile lezzetini kıskanacağı birbirinden enfes pizza tarifleri

Anne eli değmiş kadar lezzetli ve bol malzemeli ev yapımı pizza tarifiyle sofranıza tat katıyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.
Tadıyla damakları şenlendiren milföy hamurundan kolay pizzaya bayılacaksınız! Üstelik zahmeti az, keyfi de büyük :) Tarifin detayları için tıklayın.
Hep hamurdan olacak değil ya pizzalarımız. Yaz pizzası dediğin en hafifinden olmalı, hem mideyi doyurmalı hem de gözü... Patlıcan pizza sıcak yaz akşamları için hafif ve de lezzetli bir öğün olacaktır. Detayları için tıklayın.
İtalya'da calzone olarak bilinen ve Türkçe'ye kapalı pizza olarak çevrilen bu pizzaya bayılmadan duramayacaksınız. Yumuşacık hamuru ve leziz iç harcı ile evlere şenlik bir akşam yemeği tarifi. Detayları için tıklayın.
Mutfakta ne kadar yaratıcı olursanız ortaya o kadar iştah açıcı yemekler çıkıyor. Bunun bir örneği de buz kalıpları. Tarifin detayları için tıklayın.
Çok iyi icat! Tadına inanamayacaksınız... Tarifin detayları için tıklayın.
Bugün evde bir çırpıda yapılabilecek pizza tarifi veriyoruz. Bu pizza bildiğimiz pizzalardan biraz farklı olsa da o leziz pizza sosu ve lor peyniriyle gönüllerde taht kurmaya hazır... Detayları için tıklayın.
Bu tarifle belki de o çok sevdiğiniz pizzanın o kadar kolay bir hazırlanışa sahip olduğunu görünce şaşıracaksınız. Üstelik tarifte 1-2 temel nokta hariç malzemeleri istediğiniz gibi özelleştirerek damak tadınıza uygun tarifler uygulayabilirsiniz. Detayları için tıklayın.
Çikolatalı pizzanın tadı, tuzu, görüntüsü o kadar keyifli ve lezzetli oldu ki yaptığınız gün tükenir ona göre.. Detayları için tıklayın.
Hafif bir pizza hamuru, incecik dilimlenmiş sucuk parçaları ve tabii ki ketçap.. Bu harika lezzeti mutlaka tatmalısınız. Detayları için tıklayın.
Mevsim meyveleriyle hazırlanan meyveli pizzamız damak çatlatacak kadar leziz! Tarifi için tıklayın.
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