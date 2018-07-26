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İtalyanların bile lezzetini kıskanacağı birbirinden enfes pizza tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Bu 10 pizza çeşidi iştahınızı sonsuza kadar açabilir, aman dikkat :)

İtalyanların bile lezzetini kıskanacağı birbirinden enfes pizza tarifleri

Anne pizzası tarifi

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Anne eli değmiş kadar lezzetli ve bol malzemeli ev yapımı pizza tarifiyle sofranıza tat katıyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy hamurundan kolay pizza

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Tadıyla damakları şenlendiren milföy hamurundan kolay pizzaya bayılacaksınız! Üstelik zahmeti az, keyfi de büyük :) Tarifin detayları için tıklayın.

Patlıcan pizza

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Hep hamurdan olacak değil ya pizzalarımız. Yaz pizzası dediğin en hafifinden olmalı, hem mideyi doyurmalı hem de gözü... Patlıcan pizza sıcak yaz akşamları için hafif ve de lezzetli bir öğün olacaktır. Detayları için tıklayın.

Kapalı pizza

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İtalya'da calzone olarak bilinen ve Türkçe'ye kapalı pizza olarak çevrilen bu pizzaya bayılmadan duramayacaksınız. Yumuşacık hamuru ve leziz iç harcı ile evlere şenlik bir akşam yemeği tarifi. Detayları için tıklayın.

Buz kalıbında pizza

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Mutfakta ne kadar yaratıcı olursanız ortaya o kadar iştah açıcı yemekler çıkıyor. Bunun bir örneği de buz kalıpları. Tarifin detayları için tıklayın.

Karpuz pizza

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Çok iyi icat! Tadına inanamayacaksınız... Tarifin detayları için tıklayın.

Lor peynirli pizza

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Bugün evde bir çırpıda yapılabilecek pizza tarifi veriyoruz. Bu pizza bildiğimiz pizzalardan biraz farklı olsa da o leziz pizza sosu ve lor peyniriyle gönüllerde taht kurmaya hazır... Detayları için tıklayın.

Tavada kolay pizza

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Bu tarifle belki de o çok sevdiğiniz pizzanın o kadar kolay bir hazırlanışa sahip olduğunu görünce şaşıracaksınız. Üstelik tarifte 1-2 temel nokta hariç malzemeleri istediğiniz gibi özelleştirerek damak tadınıza uygun tarifler uygulayabilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Çikolatalı pizza

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Çikolatalı pizzanın tadı, tuzu, görüntüsü o kadar keyifli ve lezzetli oldu ki yaptığınız gün tükenir ona göre.. Detayları için tıklayın.

Rüzgar gülü pizza

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Hafif bir pizza hamuru, incecik dilimlenmiş sucuk parçaları ve tabii ki ketçap.. Bu harika lezzeti mutlaka tatmalısınız. Detayları için tıklayın.

Meyveli pizza

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Mevsim meyveleriyle hazırlanan meyveli pizzamız damak çatlatacak kadar leziz! Tarifi için tıklayın.

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