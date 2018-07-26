İtalyanların bile lezzetini kıskanacağı birbirinden enfes pizza tarifleri

Anne pizzası tarifi

Anne eli değmiş kadar lezzetli ve bol malzemeli ev yapımı pizza tarifiyle sofranıza tat katıyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy hamurundan kolay pizza



Tadıyla damakları şenlendiren milföy hamurundan kolay pizzaya bayılacaksınız! Üstelik zahmeti az, keyfi de büyük :) Tarifin detayları için tıklayın.

Patlıcan pizza

Hep hamurdan olacak değil ya pizzalarımız. Yaz pizzası dediğin en hafifinden olmalı, hem mideyi doyurmalı hem de gözü... Patlıcan pizza sıcak yaz akşamları için hafif ve de lezzetli bir öğün olacaktır. Detayları için tıklayın.

Kapalı pizza



İtalya'da calzone olarak bilinen ve Türkçe'ye kapalı pizza olarak çevrilen bu pizzaya bayılmadan duramayacaksınız. Yumuşacık hamuru ve leziz iç harcı ile evlere şenlik bir akşam yemeği tarifi. Detayları için tıklayın.

Buz kalıbında pizza

Mutfakta ne kadar yaratıcı olursanız ortaya o kadar iştah açıcı yemekler çıkıyor. Bunun bir örneği de buz kalıpları. Tarifin detayları için tıklayın.

Karpuz pizza



Çok iyi icat! Tadına inanamayacaksınız... Tarifin detayları için tıklayın.

Lor peynirli pizza

Bugün evde bir çırpıda yapılabilecek pizza tarifi veriyoruz. Bu pizza bildiğimiz pizzalardan biraz farklı olsa da o leziz pizza sosu ve lor peyniriyle gönüllerde taht kurmaya hazır... Detayları için tıklayın.