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İtfaiye şefi yardımcısının ofisteki yakınlaşması gizli kameraya takılınca görevinden alındı! Ortalık bir anda karıştı

20.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye şefi yardımcısı Albay Zaur Mirzayev’in iş yerinde üniformalı başka bir çalışanla yakınlaştığı görüntülerin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra görevinden alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken itfaiye çalışanlarının 2013 ila 2019 yılları arasında ilişkilerini gösteren görüntülere rastlandı.

İtfaiye şefi yardımcısının ofisteki yakınlaşması gizli kameraya takılınca görevinden alındı! Ortalık bir anda karıştı

Azerbaycan’da bir itfaiye ofisinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İftaiye şefi yardımcısı Albay Zaur Mirzayev başka bir meslektaşıyla yakınlaştığı görüntülerin ifşa edilmesinden sonra görevinden alındı. Görüntülerin kimin tarafından sızdırıldığı bilinmese de başsavcılık videonun ofisin kapısının kilitlendikten sonra çekildiğini ifade etti.

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GÖREVİNDEN ALINDI

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Acil Durumlar Bakanlığı Devlet Yangından Korunma Servisi şefinin yardımcısı olan Mirzayev o zamandan beri gözaltına alındı. Mirzayev, görevi kötüye kullanma, pornografik materyallerin yasa dışı dağıtımı ve mahremiyet ihlalleri dahil olmak üzere cezai suçlarla hakim karşısına çıkartılmaya hazırlanıyor.

Rferl.org'a göre yetkililer, Mirzayev'in hizmet bilgisayarına gizli bir kamera yerleştirdiğini ve mesai saatleri içinde cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia etti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ofiste cinsel ilişki ve diğer yakın ilişki biçimleri sırasında video ve fotoğraf çekimi yaptığını ve yasadışı pornografik görüntülerin internette yayılmasına neden olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İtfaiye
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