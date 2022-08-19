İki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karıştı! ‘Uygunsuz ilişkileri’ başlarına bela açtı

İngiltere’nin Galler bölgesindeki Bridgend'deki B kategorisi Parc Hapishanesi'ni filmleri aratmayacak bir aşk hikayesine konu oldu. Her ikisi de 25 yaşında olan ve cezaevinde görevli olan iki kadın çalışan aynı mahkuma aşık oldu. Mahkumun adı gizli tutulurken Elyse Hibbs ve gözaltı memuru Ruth Shmylo’nun ilişkilerinin ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Cezaevi çalışanları görevi kötüye kullanma suçundan bir süreliğine cezaevinden uzaklaştırıldı.

HENÜZ SAVUNMA YAPMADILAR

Shmylo'nun iddia edilen beş aylık ilişkisinin Aralık ve Nisan 2021 arasında gerçekleştiği söylendi. Hibbs'in daha sonra Mayıs ve Temmuz ayları arasında aynı adamla ilişki kurduğu iddia edildi.

Sanıklar bu hafta başlarında Cardiff'te hakim karşısına çıktı. Daha sonra Eylül ayında Cardiff Crown Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar. Her iki sanık da henüz genel hukuk suçlamalarına karşı bir savunma yapmadı. Savcılar, kadınların bir mahkumla uygunsuz bir ilişkiye girerek halkın güvenini kötüye kullandığını iddia ediyor.



