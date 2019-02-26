İtfaiyeciden köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs

Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak no: 40’taki 4 katlı bir binanın 1’inci katında dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Çocuk odasında çıkan yangında tek kişilik bir baza yanarken, yangında bir köpek de dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle yoğun dumana maruz kalan köpeğe ise ilk müdahaleyi itfaiyeci yaptı. Ekipler, köpeği hemen açık havaya çıkarırken bir itfaiyeci nefes almayan köpeğe kalp masajı yaptı. İtfaiye eri köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı, suni teneffüs uyguladı. Işıkla bir yandan da köpeğin gözlerini kontrol eden itfaiyecinin tüm çabalarına rağmen dumana maruz kalan köpek kurtarılamadı.
Öte yandan itfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiyecinin köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği, o anlarda bir kişinin de köpeğin nefes alıp almadığını kontrol ettiği görülüyor.
(İHA)
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