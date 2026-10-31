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Sağanak altında tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yanına koştu! O anlar yürekleri ısıttı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında öğrenciler okula koşarken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulunda öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için okul bahçesinde prova yaptıkları sırada aniden sağanak yağmur bastırdı. Öğrenciler, provayı yarıda bırakarak okul binasına doğru koşmaya başladı.

Sağanak altında tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yanına koştu! O anlar yürekleri ısıttı 1

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör’ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta güçlük çektiğini fark etti. Diğer öğrenciler okul binasına sığınırken, Yusuf hiç düşünmeden arkadaşının yardımına koştu. Yusuf'un tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba saf ettiği anlar ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, küçük öğrencinin sergilediği yardımlaşma örneği izleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan, okulda gerçekleştirilen "Yıllık Eğitim Değerlendirme" toplantısında gösterdiği örnek davranış nedeniyle Yusuf Orman’ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta
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