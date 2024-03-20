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İtirafı gündem oldu! Mustafa Üstündağ sanayideki tamircinin kıyafetini takım elbise karşılığında aldı: "Dükkan dükkan erkek seyrediyordum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 10:23
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Oyuncu Mustafa Üstündağ “Orhan Usta” rolüne hayat verdiği Emanet filminin kostümlerini sanayi mahallesinden aldığını açıkladı. Üstündağ, "Sultandağı’nda sanayiye gittim. Filmde oradan aldığım kıyafetlerle oynadım" dedi.

İtirafı gündem oldu! Mustafa Üstündağ sanayideki tamircinin kıyafetini takım elbise karşılığında aldı: "Dükkan dükkan erkek seyrediyordum"

Mustafa Üstündağ “Orhan Usta” rolüne hayat verdiği “Emanet” filmiyle sinema salonlarında seyircilerin karşısına çıktı. Ali İlhan’ın yönettiği, Okan Genç’in yapımcılığını üstlendiği filmde bir tamirci rolüyle seyirci karşısına çıkan Üstündağ’ın kıyafetlerinde yaşanmışlık duygusunun olması için sanayi bölgesine gidip bir tamircinin kıyafetlerini istediği ortaya çıktı.

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Filmde en çok kostüm konusunda zorlandığını anlatan ünlü aktör yeni ya da eskitilmiş kıyafet giymek için arayışa çıktığını anlattı. Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan Mustafa Üstündağ şunları söyledi:

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"FİLMDE O KIYAFETLERLE OYNADIM"

“Sultandağı’nda sanayiye gittim. Sanayide geziyorum, uzaktan bakıyorum adamlar da sanayide çalışıyorlar… Bakıyorum adamlar da bana bakıyor. Birazdan tatsızlık çıkacak galiba… Dükkan dükkan gezip erkek seyrediyorum.. Bana yaşanmış kıyafet lazım… Bir abi gördüm, baktım boyu boyuma uygun…. 60’lı yaşlarında… ‘Selamünaleyküm sana bir takım elbise verirsem bu kıyafetleri bana verir misin?’ dedim. ‘Oturup bizimle birlikte yemek yersen veririm’ dedi… ‘Tamam abi’ dedim…Filmde o kıyafetlerle oynadım.”

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