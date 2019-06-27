İtirafları pes dedirtti! Yaşlı ve zengin adamlar bulup...

Jessica Hyer, henüz 19 yaşındayken okul masraflarını karşılamak için kendine sugar dady bulmaya karar verdi. Sugar dady ile vakit geçirip para kazanırım diye düşündü. Ama bu süreç düşündüğü gibi olmadı. Sugar daddy üzerinde 'ömür boyu' sürecek bir etki yarattı. Birlikte olduğu Sugar Daddy'ler yüzünden ruh sağlığını kaybettiğini söyleyen 24 yaşındaki Jessica Hyer, şimdi genç kızların kulağına küpe olsun diye yaşadıklarını anlatıyor ve onları uyarıyor. 'MADDİ DESTEK İÇİN İĞRENÇ DENEYİMLER YAŞIYORLAR' "Sugar daddy ile birlikte olmak büyüleyici ama problemli de bir durum. Birini bulabileceğiniz siteler var. Bu sitelerde acınacak durumda olan kadınlar ve hatta yaşı tutmadığı için yalan söyleyenler var. Yanlış anlaşılmak istemem, bazı kadınlar bu tarz erkeklerle birlikte olmayı sevdikleri için sugar daddy olayında oldukça başarılılar. Ama maddi desteğe ihtiyacı olanlar, benim gibi, tamamen iğrenç deneyimler yaşıyorlar. İnsanlar bunu güzel bir şey olarak görmemeli, çünkü değil!" Mirror'da yer alan habere göre Jess, bir çoğunun mail kısmında öğrenci mailleri yazdığını ve bu durumun gören erkeklerin ilgisini çektiğini dile getiriyor. "Bu erkeklerin danışman, akıl hocası olduğunu düşünmenizi sağlıyorlar. Siz, kariyeriniz de dahil size her konuda yardım edeceklerini düşünüyorsunuz ama ilk başta anlamadığınız nokta, tek amacın cinsel ilişki olması oluyor."

İLK DENEYİMİNDEN İTİBAREN ÖLDÜRÜLME KORKUSU YAŞAMIŞ Jess ilk başlarda bir erkekle buluşmak için 150 pound aldığını fakat daha sonra nakit para ihtiyacı artınca kendinden yaşça büyük erkeklerle cinsel ilişkiye girmek için daha fazla para aldığını belirtiyor. Ve şunları ekliyor: "İlk buluştuğum sugar daddy, bana mesaj atıp kendi evinde bir akşam yemeği yemek istediğini söyledi. Daha önce hiç böyle bir buluşma deneyimlememiştim ama o kadar çaresizdim ki, risk almak zorundaydım. Daha sonra buluştuk ve 20 pound'dan oluşan bir tomar para aldım. Hayatımda bu kadar parayı hiç bir arada görmemiştim. Benim için bu durumun tek katlanılır yanı paraydı. O kadar korkmuştum ki, beni öldürürse diye parayı banka hesabıma yatırmak istedim." 'ARKADAŞLARIM EĞLENCELİ BULUYORDU AMA...' "Bazı arkadaşlarım bu durumun çok eğlenceli ve harika olduğunu düşünüyordu ama ben kimseye gerçek yüzünü, neye benzediğini anlatamadım. Birçok kadın anlatamıyor. Kimse neler yaşadığımı bilmesin diye, ballandıra ballandıra anlatırdım eskiden. Çok utanıyordum çünkü bu erkekler bizleri tamamen seks robotu olarak görüyorlar. Fakat siz o an ağzınızı açıp bunu inkar edemiyorsunuz ya da durduracak bir şey yapmak gelmiyor elinizden."