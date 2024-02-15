İtiraflarıyla gündem olmuştu! Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı! Adı geçince tepki gösterdi

Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, bir süredir Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Masada programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyordu.

Programdaki açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ersoy, projeden ayrıldığını duyurdu.

Bir ay önce programdan ayrıldığını dile getiren Ersoy, yeni bölüm tanıtımda kendi adının geçmesine de sitem etti.

Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, ''Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi insiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir'' ifadelerini kullandı.







