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Ituma'nın ölümü sonrası ilk maçlarına çıktılar, gözyaşları sel oldu! Ebrar Karakurt...

20.04.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da oynadıkları mücadele sonrası kaldıkları otelin camından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ölümü sonrası Novara ilk kez sahaya çıktı. Novara geriye düştüğü mücadeleden galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından gözyaşları sel oldu. İşte detaylar...

Ituma'nın ölümü sonrası ilk maçlarına çıktılar, gözyaşları sel oldu! Ebrar Karakurt...

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ölümünün ardından takımı Novara ilk maçına çıktı. Çıktığı karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Novara, voleybolcular gözyaşlarını tutamadı.

GERİ DÖNDÜLER

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İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara, 2-0 geriye düştüğü maçta Chieri'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Novara play-0ff ilk maçını kazandı. Novara bu sezon oynadığı 10 maçı tie-break setine götürürken bunların 9'unu kazanma başarısı gösterdi. Novara'da Anna Danesi 7 blok, 2 ace toplamda 19 sayı ile oynadı. Milli pasör çaprazı Ebrar Karakurt ise mücadeleyi 17 sayıyla tamamladı.

ITUMA İÇİN SAYGI DURUŞU

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Müsabaka öncesi Julia Ituma anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

EBRAR KARAKURT TESELLİ ETTİ

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Maç sonunda ise bütün voleybolcular duygusal bir boşalma yaşadı. Caterina Bosetti karşılaşma sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. İtalyan ismi teselli edenler arasında Ebrar Karakurt da yer aldı.

EBRAR KARAKURT'TAN PAYLAŞIM

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Ebrar Karakurt, vefat eden takım arkadaşı Julia Ituma için sosyal medyadan duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Ebrar Karakurt, sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu sözlere yer verdi: "Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Mekanın cennet olsun"

YASAK GELDİ

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Novara’dan yapılan bilgilendirme metninde basın mensuplarına bazı yasaklar geldi. Buna göre, takımdaki oyuncuların ruh hali dikkate alınarak takımın hiçbir üyesi, meydana gelen trajediyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak açıklamalarda bulunmayacak veya röportajlar yapmayacak. Takımın üyeleri, yönetmelik hükümlerine uygun olarak (şampiyonanın televizyon haklarını elinde bulunduran televizyon yayıncılarıyla maç öncesi ve sonrası) tamamen sportif nitelikte röportajlar vermekle yetinecekler; bu kurala uyulmazsa, üyeler cevap vermeyecek ve görüşmeyi hemen terk edecekler. Şirket, daha sonra gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutacak.

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