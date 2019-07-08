iTunes dönemi buraya kadarmış

iTunes hizmeti yerine, kullanıcılar artık farklı kanallar üzerinden içerik satın alıp depolayabilecek. Bu kanalların arasında Apple Music, Apple TV, Apple Podcast ve Finder servisleri yer alıyor.Apple Music’in bu dönemde, iTunes’ın yerini alacak ana bileşen olması bekleniyor. iPod ile beraber ortaya çıkan iTunes, çok uzun yıllar dijital müzik satış merkezi olarak hizmet görmüş ve servisin ilk yıllarında Apple’a sadece şarkı satışında 1 milyar dolar kazandırmıştı. O günden sonra ise dijital müzik dağıtımının milyar dolarlar kazandıracak bir iş olabileceğini ispatlamıştı.

iTunes şu anda hala kullanılmaya ve indirilmeye devam ediyor. Anca Apple yazılımı sonbaharda lanse edeceği MacOS Catalina ile beraber emekliye ayıracak. MacOS Catalina sisteminde iTunes desteği bulunmayacak. iOS kullanıcıları ise artık şarkılarını Apple Music, filmlerini Apple TV servisi üzerinden satın alacak. Ayrıca Google Play’de olduğu gibi, AppStore’un da etkinliği artırılacak böylece Apple’ın dijital içerik satış ve yönetim operasyonu farklı alanlara dağılmadan daha merkezi şekilde çalışacak.

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