Ivana Sert güzellik sırrını açıkladı! Formda kalmak için bakın ne yapıyormuş

Yer aldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Armağan Çağlayan'ın Youtube programının konuğu oldu. Hayatı ve yaşam tarzı hakkında açıklamalar yapan Ivana Sert güzellik sırrını da açıkladı.

Estetik yaptırmaktan korktuğu ama zamanı gelince doğru ufak dokunuşlar yaptırabileceğini ifade eden Ivana Sert sporun vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Ivana Sert, Armağan Çağlayan'ın 'Çok vaktiniz kendinize bakmakla geçiyor mu?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

''Hayır aslında değil. Yemekte çok dikkatli değilim. Ancak un, şeker sevmiyorum. Tatlı sevmiyorum. Asitli içecekler içmiyorum. Su içiyorum. Doğru beslenmek ve spor yapmayı dengelediğiniz zaman zaten yeterli oluyor'' açıklamasını yaptı.

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde doğan Ivana Sert, 25 Ekim 1979 yılında dünyaya geldi.

Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Güzeli yarışmasında birinci oldu. Daha sonra Miss Yugoslavya ve Miss Globe katıldı.

2020 yılında Türkiye'ye gelen Ivana Sert, 2004 yılında Yurdal Sert ile evlendi. Çiftin Kanyon Ateş Sert adında bir çocuğu bulunuyor.

2013 yılında Yurdal Sert'ten boşanan Ivana Sert, 2021 yılından beri Sezer Demirci ile evli.



