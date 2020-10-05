İvana Sert yazı bir türlü bitiremedi! Bikinili pozu olay yarattı!

TV 8 ekranlarına gelen bir dönemin fenomen moda programının jüri koltuğunda oturan İvana Sert sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2013 yılında eşi Yurdal Sert’ten boşanan Sırp güzel, uzun süre boyunca yalnız kalmayı tercih etmişti. Oğlu Ateş’le zaman geçirmek isteyen İvana Sert gönlünü işletmeci Sezer Dermenci’ye kaptırdı.
Aşk yeminini bozduğu Sezer Dermenci’yle Çeşme tatilini devam eden ünlü modacı yazı bir türlü bitiremedi. Sevgilisiyle romantik tatilinden kareleri yayınlayan Sert'in bikinili paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sahil kenarından ‘bitmeyen yaz’ notuyla bikinili bir pozunu paylaşan İvana Sert’in fotoğrafı binlerce beğeni topladı. Ünlü modacının kaslı görüntüsü ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Özellikle İvana Sert'in karın kaslarına adeta yorum yağdı.
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