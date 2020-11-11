İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi konusu ne? İyi Aile Babası oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Aile sıcaklığında bir sit-com sunan İyi Aile Babası dizisi, komedi sevenleri ekrana başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gelin-kayınvalide çatışmasının üzerine kurulan dizi, ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak. Dizinin çekimleri son sürat devam ederken İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı. Dizide Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, ailesine oldukça düşkün bir adamdır. Karısını ve çocuklarını çok seven Mehmet Ali, fedakar ve sevgi doludur. Mehmet Ali’nin vazgeçemediği bir diğer yanı ise annesidir. Annesine fazlaca düşkün olan Mehmet Ali, sık sık annesi ve karısının arasında köprü görevi görmek zorunda kalır. Üstelik Mehmet Ali’nin işi hiç kolay değildir. Çünkü karısı ve annesiyle aynı apartmanda yaşamak zorundadır.
Baş rollerini Çağlar Çorumlu, Melek Baykal ve Şebnem Bozoklu’nun üstelendiği İyi Aile Babası dizisinin oyuncu kadrosunda; Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.
İlk fragmanı yayınlanan İyi Aile Babası dizisi için Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu sözleri Özlem Akgüneş, müziği Batuhan Fırat’a ait olan rap tarzındaki şarkı için stüdyoya girdi. Henüz yayın tarihi netleşmeyen dizinin çekimleri özel olarak kurulan platoda devam ediyor.
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