İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi konusu ne? İyi Aile Babası oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Aile sıcaklığında bir sit-com sunan İyi Aile Babası dizisi, komedi sevenleri ekrana başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gelin-kayınvalide çatışmasının üzerine kurulan dizi, ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak. Dizinin çekimleri son sürat devam ederken İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı. Dizide Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, ailesine oldukça düşkün bir adamdır. Karısını ve çocuklarını çok seven Mehmet Ali, fedakar ve sevgi doludur. Mehmet Ali’nin vazgeçemediği bir diğer yanı ise annesidir. Annesine fazlaca düşkün olan Mehmet Ali, sık sık annesi ve karısının arasında köprü görevi görmek zorunda kalır. Üstelik Mehmet Ali’nin işi hiç kolay değildir. Çünkü karısı ve annesiyle aynı apartmanda yaşamak zorundadır.