İyi Aile Babası dizisinin çekimleri başladı! İşte İyi Aile Babası'nın oyuncu kadrosu

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı İyi Aile Babası dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. İyi Aile Babası dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.
Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.
'İyi Aile Babası' yakında Kanal D'de!
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