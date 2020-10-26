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İyi Aile Babası dizisinin çekimleri başladı! İşte İyi Aile Babası'nın oyuncu kadrosu

26.10.2020 01:51 | Son Güncelleme:
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İyi Aile Babası dizisinin çekimleri başladı! İşte İyi Aile Babası'nın oyuncu kadrosu

Kanal D'de yeni sezonda İyi Aile Babası isimli yeni bir komedi dizisi başlıyor. Sit-com formatlı İyi Aile Babası'nın çekimleri başladı. Peki İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı İyi Aile Babası dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. İyi Aile Babası dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.

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İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar gibi usta oyuncuların yanı sıra; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi genç yetenekler de rol alıyor.

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'İyi Aile Babası' yakında Kanal D'de!

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