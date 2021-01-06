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İyi Aile Babası dizisinin ismi değişti! Babam Çok Değişti dizisinde Naz Elmas sürprizi

06.01.2021 00:23 | Son Güncelleme:
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İyi Aile Babası dizisinin ismi değişti! Babam Çok Değişti dizisinde Naz Elmas sürprizi

Kanal D ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan, Süreç Film imzalı iddialı dizisi İyi Aile Babası, isim değiştirdi. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken ve yeni ismi Babam Çok Değişti olan diziye sürpriz bir isim de katıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan İyi Aile Babası'nın yeni ismi Babam Çok Değişti oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna Naz Elmas da dahil oldu. Dizinin yeni senaristi ise Birol Güven oldu.

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve 'Babam Çok Değişti' olarak açıklandı. Güldür Güldür Show ile çok sevilen Çağlar Çorumlu'nun yanı sıra Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyoncu, Timur Acar gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye bir de sürpriz isim konuk oluyor.

NAZ ELMAS DA KADROYA DAHİL OLUYOR

Uzun süredir ekranda olmayan Naz Elmas, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Naz Elmas, dizide Çağlar Çorumlu'nun oynadığı Mehmet Ali'nin eski aşkı "Deniz" rolüyle 3 bölüm için konuk oyuncu olacak.

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