İyi başlamadık! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi ilk hafta karnesi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde herkesi ekran karşısına kilitlemiş durumda. Müsabakaları izlerken nefesler tutuldu, sevinçler yaşandı lakin haftaya pek iyi başlamadılar. Ama devamında oldukça iç açıcı skorlarla karşılaştık!
Filenin Sultanları, Antalya Spor Salonu'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Japonya ile oynadıkları maçta ilk set karşılıklı sayılarla başladı.
Molaya girmeden önce 14-11 skor ile geriden başlayan takım, 17-11 skor ile 6 sayı geriye düştü. Farkı 1'e indiren Filenin Sultanları, ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.
İkinci sette 12-4 geride olmasına rağmen devamında 17-17 sayılık eşitliği yakaladı. Ancak ikinci set yine yenilgiyle bitti: 25-21.
İlk setlerdeki yenilgiye rağmen Türkiye, üçüncü seti karşılıklı sayılarla bitirerek durumu 2-1'e getirmeyi başardı.
Ancak sevincimiz yarıda kaldı ve Türkiye, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.
Hollanda ile girdiği müsabakada Türkiye, ilk seti 14-25 ile 11 sayı farkla kazandı.
İkinci sette 10-16'lık skor ile önceyken set sonuna doğru 25-23 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Sonrasında kaybettiği hızı geri kazanan Türkiye, Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Haftanın üçüncü maçında İtalya ile yarışan Türkiye, maçın ilk dakikalarında karşılıklı sayılar elde etti. İtalya, 3 sayılık fark açtıktan sonra Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt, farkı kapatmaya çalışarak sete adeta tutundu. Filenin Sultanları, ilk seti 27-25 sayı ile önde bitirdi.
Dördüncü sette İtalya, 25-19'luk sayı ile 3-1 kazanmış oldu. Melissa Vargas'ın hücumdaki performansı göz doldurdu ama ne yazık ki bu maç da mağlubiyet ile sonuçlandı.
Filenin Sultanları, dördüncü maçında Fransa ile yarıştı. İlk seti 25-19 önde tamamladı. İkinci sette 9 sayılık fark elde eden Türkiye, 9-20'lik sayı ile öne geçti ve bu seti 25-16 ile kapattı.
Bu setin başında her ne kadar 7-2 geriye düşseler de mola vererek toparlandılar. Son maçı da kazanarak herkesi mutlu etmeyi başardılar.