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İyi başlamadık! Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi ilk hafta karnesi

20.05.2024 18:14
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Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi'nde (VNL) oldukça heyecan verici maçlar çıkarıyor. Mücadeleye pek iyi başlamadık ama devamında herkes nefesini tuttu! Peki ilk hafta neler yaşandı?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde herkesi ekran karşısına kilitlemiş durumda. Müsabakaları izlerken nefesler tutuldu, sevinçler yaşandı lakin haftaya pek iyi başlamadılar. Ama devamında oldukça iç açıcı skorlarla karşılaştık!

15 Mayıs Çarşamba günü Filenin Sultanları, ilk maçında Japonya ile müsabakaya girdi.

japonya
Filenin Sultanları, Antalya Spor Salonu'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Japonya ile oynadıkları maçta ilk set karşılıklı sayılarla başladı.

Takımların aldıkları sayı farkları sık sık değişse de Filenin Sultanları, ilk seti 25-23 sayı ile kaybetti.

ilk set
Molaya girmeden önce 14-11 skor ile geriden başlayan takım, 17-11 skor ile 6 sayı geriye düştü. Farkı 1'e indiren Filenin Sultanları, ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.

İkinci sete pek de iyi başlamayan Türkiye, bu seti hareketli geçirdi ve fark sürekli değişti.

ikinci set
İkinci sette 12-4 geride olmasına rağmen devamında 17-17 sayılık eşitliği yakaladı. Ancak ikinci set yine yenilgiyle bitti: 25-21.

Üçüncü sete iyi başlayan Türkiye, bu seti kazanarak skor 2-1 oldu.

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İlk setlerdeki yenilgiye rağmen Türkiye, üçüncü seti karşılıklı sayılarla bitirerek durumu 2-1'e getirmeyi başardı.

Dördüncü sette başarısını devam ettiren Türkiye, 10 sayı fark atmayı başardı!

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Ancak sevincimiz yarıda kaldı ve Türkiye, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

Fakat Filenin Sultanları, rakiplerine göz dağı verircesine Hollanda'yı 3-1 mağlup etti!

holl
Hollanda ile girdiği müsabakada Türkiye, ilk seti 14-25 ile 11 sayı farkla kazandı.

Bu müsabakanın yıldızları her zamanki gibi Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş oldu!

meli
İkinci sette 10-16'lık skor ile önceyken set sonuna doğru 25-23 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Sonrasında kaybettiği hızı geri kazanan Türkiye, Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

18 Mayıs Cumartesi günü Filenin Sultanları, İtalya ile yarıştı. Bu müsabakada soğuk terler döküldü desek yanlış olmaz!

italya
Haftanın üçüncü maçında İtalya ile yarışan Türkiye, maçın ilk dakikalarında karşılıklı sayılar elde etti. İtalya, 3 sayılık fark açtıktan sonra Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt, farkı kapatmaya çalışarak sete adeta tutundu. Filenin Sultanları, ilk seti 27-25 sayı ile önde bitirdi.

İkinci sette 25-21 kaybeden Türkiye, üçüncü seti de 25-21 skorla kapatarak İtalya'ya yenildi.

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Dördüncü sette İtalya, 25-19'luk sayı ile 3-1 kazanmış oldu. Melissa Vargas'ın hücumdaki performansı göz doldurdu ama ne yazık ki bu maç da mağlubiyet ile sonuçlandı.

19 Mayıs Pazar günü Fransa ile yarışan Türkiye, herkesi mutlu etmeyi başardı ve yenilgi zincirini kırdı!

fransa
Filenin Sultanları, dördüncü maçında Fransa ile yarıştı. İlk seti 25-19 önde tamamladı. İkinci sette 9 sayılık fark elde eden Türkiye, 9-20'lik sayı ile öne geçti ve bu seti 25-16 ile kapattı.

Üçüncü seti hız kesmeden oynayan Türkiye, Fransa'yı 25-19'luk sayı ile mağlup etti ve maçı 3-0 kazandı!

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Bu setin başında her ne kadar 7-2 geriye düşseler de mola vererek toparlandılar. Son maçı da kazanarak herkesi mutlu etmeyi başardılar.

Güncel maç sonuçları ve öne çıkan isimler ise şöyle:

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  • 15 Mayıs 2024: Türkiye 2 - 3 Japonya
  • 16 Mayıs 2024: Türkiye 3 - 1 Hollanda
  • 18 Mayıs 2024: Türkiye 1 - 3 İtalya
  • 19 Mayıs 2024: Türkiye 3 - 0 Fransa
    Hande Baladın, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Filenin Sultanları'nda öne çıkan isimler oldu.


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Voleybol Filenin Sultanları solgar
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