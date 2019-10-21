İyi bir hafıza için beyninizi abur cuburla doldurmayın

Prof. Dr. Yaşargil, hafızasıyla ilgili en önemli sırrının, beynini abur cubur bilgilerden uzak tutmak olduğunu söyledi. Yaşargil, “İyi bir hafızanın genetikle de ilgisi var elbette ama beyni, abur cuburdan korumak gerekiyor. Nasıl ki sağlıklı olmak için iyi beslenmek gerekli, beyni de sağlıklı tutmak için gereksiz bilgiden uzak tutmak lazım” dedi. ONURUNA DÜZENLENEN SEMPOZYUMA KATILDI Yeditepe Üniversitesi 1. Hipofiz Günleri Sempozyumu, tüm dünyadan önemli bilim insanlarının da katılımıyla 12 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Geçen yüzyılın en önemli beyin cerrahı seçilen ve dünya tıbbının adından gıptayla söz ettiği Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna düzenlenen sempozyumda, iyi huylu hipofiz bezi tümörlerinden “kraniyofarinjiyoma”ların teşhis ve tedavisindeki son gelişmeler anlatıldı. Demirören Haber Ajansı’na konuşan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 94 yaşında olmasına rağmen mesleğinde halen aktif olarak yer alabilmesindeki en büyük payın hafızasını korumak olduğuna işaret etti. HAFIZAMI GEREKSİZ YÜKTEN KORUYORUM

Prof. Gazi Yaşargil, “Annemin müthiş hafızası vardı, matematikçidir. Benim hafızam çok iyidir, kardeşlerim de öyle. Ailevi ama hafızayı korumak lazım. Hani nasıl bedenimizi koruyoruz, abur cubur nasıl yemiyoruz? Mühim olan hafızayı korumak bana sorarsanız. Kaç tip otomobil var, hiç haberim yok. Motoru nasıl işler, bana ne? İşlesin o yeter. Bir başka maharetim de bulunduğum şehirlerde hiçbir sokağın ismini öğrenmem. Gideceğim yeri bileyim, gideyim geleyim yeter. Yani hafızamı yükten koruyorum. Boş yere isimler öğrenmiyorum. Mesleki terimleri öğreniyorum, onları tutuyorum aklımda. Abur cubur yok” diye konuştu. TÜRK CERRAHLAR ÇOK İYİ YETİŞİYOR Türkiye’deki beyin cerrahlarının çok iyi durumda olduğunu vurgulayan efsane hekim, “Müthiş gelişmeler var, alet edevatlar, özellikle nöroradyoloji, resim çekmek, beynin faaliyetini izlemek. Onlar mükemmel durumda. Sonra nöroanestezi çok mükemmelleşti. Bence şu anda Profesör (Uğur) Türe Bey dünyada en önde giden beyin cerrahlarından birisi ve burada ‘in operable’ yani ameliyat olmaz denen vakaları ele alıyor, yapıyor. Ama sabır çok önemli. Bir ameliyat bazen 3 saatte bitiyor, bazen 24 saatte, tahmin edebiliyor musunuz bunu? Milimetre milimetre uğraşmak lazım” dedi.