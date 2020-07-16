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İyi Günde Kötü Günde oyuncuları okuma provasında! İşte Elçin Sangu'nun dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin oyuncuları ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2020 21:25 | Son Güncelleme

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi İyi Günde Kötü Günde, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı ve başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin tam kadro fotoğrafı okuma provasından paylaşıldı.

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları okuma provasında! İşte Elçin Sangu'nun dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde sete çıkmak için gün sayarken, dizinin tüm oyuncu kadrosu ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

Keyifli ve neşeli halleri objektiflere de yansıyan oyuncular uyumlarıyla da beğeni topladı.

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Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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