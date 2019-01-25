YEMEK

İyi insanlar hala var! Bu kafenin tahtasını görenler okumadan geçmiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten harika bir olayla karşınızdayız. İnegöl'de bulunan bir kafe, girişinin önüne "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile ‘İnsanlık ölmemiş’ dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı bir tabela koydu. Böylelikle parası olmayan vatandaşlar bu sayede karınlarını doyurabilecek. Dünya hala güzel bir yer değil mi? :)

İyi insanlar hala var! Bu kafenin tahtasını görenler okumadan geçmiyor

Kafe sahipleri, parası olmadığı için yemek bulmakta zorlananları, kapının önüne koyduğu "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile ‘İnsanlık ölmemiş’ dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabelayla ücretsiz yemek yemeye davet ediyor.

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Kafenin müdürü Merve Uz, "Kış mevsimindeyiz. Parası olmayıp, gıda ihtiyacını sağlayamayacak insanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje oldu. Bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirip, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu tekrar hatırlatmak istedik. Bu davranışımızın diğer esnaflara da örnek olmasını diliyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
bursa sosyal sorumluluk

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