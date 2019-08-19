İyi kahvenin sırrı koşer tuzda saklıymış

Sütlü, sade, kremalı, tereyağlı gibi pek çok kahve pişirme yöntemi mevcut. Zaman zaman bazı küçük yöntemler deneyerek en iyi kahveyi pişirme çabasına gireriz ancak gıda bilimi gurusu Alton Brown'un sırrı daha önce aklımıza gelmemişti doğrusu.

Brown'a göre iyi bir kahvenin sırrı koşer tuzdan geçiyor. Yemek yapımında kullanılan koşer tuz, gıda bilimi gurusuna göre kahveyi de tatlandırıyor.

Alton Brown, 6 yemek kaşığı kahve için 1/4 kaşık koşer tuz kullanılması gerektiğini belirtiyor. Kahveye eklenen tuzun, kahvenin acılığını kırdığını ve sudaki bayat tadın ortadan kalkmasına yardımcı olduğunu söylüyor Brown. Eğer siz de bu yöntemi deneyip memnun kalırsanız mutlaka bize yorum olarak yazın sevgili okur :) Sonuçları merak ediyoruz.

KOŞER TUZ NEDİR?



Koşer tuzu veya mutfak tuzu, iyot gibi yaygın katkı maddeleri içermeyen kaba yenilebilir bir tuzdur. Yemeklerde kullanılır, masada kullanılmaz, esas olarak sodyum klorürden oluşur ve yapışma önleyici ajanlar içerebilir.



