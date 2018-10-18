İyi kalplilik kazanacak: Yedikleri elmaların sahibini bulamayınca parayla not bırakan güzel insan

Isparta Gelendost'ta yol kenarında bulunan bir elma bahçesine girenler, 5 adet elma toplayıp bahçe sahibine not yazıp yanına da gönüllerinden kopan bir miktar parayı bırakıyorlar. O elmaları alıp gitmek de var, ama 'vicdan'ları buna izin vermemiş işte. İzinsiz elma kopardıkları için bahçe sahibinden helallik istiyorlar...



Bahçenin sahibi notu buluyor ve aradan geçen bir hafta sonra benzer bir olayı tekrar yaşıyor. İkinci not ise şöyle:

Notları gören bahçe sahibi Resul Bey keşke diyor," Keşke bu vatandaşlarımızı görseydim de ben ikramda bulunsaydım..."

Boğazından haram lokma geçirmek istemeyen, başkasının malına izinsiz dokunduğu için helallik isteyen vatandaşlar sadece Resul Bey'i değil, bizleri de duygulandırdı. Isparta'da yaşanılan bu olay vicdanın, iyi niyetin ve insanlığın bir yerlerde hala devam ettiğinin göstergesi... Dünyanın dönmesi için kalbinde kötülük olmayan bu insanlara ihtiyacı var, ihtiyacımız var!



