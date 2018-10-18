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İyi kalplilik kazanacak: Yedikleri elmaların sahibini bulamayınca parayla not bırakan güzel insan

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

İç acıtan birçok olayla her gün karşı karşıya geliyoruz. Dünyanın durumu pek iyi değil, malum... Şu zor günlerde nadir de olsa içimizi ısıtan, yüzümüzde tebessüm bırakan sevgi ve iyilik dolu hikayelerle de karşılaşıyoruz. Isparta'da yaşanan bu bahsedeceğimiz olay herkese 'insan olmak bunu gerektirir' dedirtecek...

İyi kalplilik kazanacak: Yedikleri elmaların sahibini bulamayınca parayla not bırakan güzel insan

Isparta Gelendost'ta yol kenarında bulunan bir elma bahçesine girenler, 5 adet elma toplayıp bahçe sahibine not yazıp yanına da gönüllerinden kopan bir miktar parayı bırakıyorlar. O elmaları alıp gitmek de var, ama 'vicdan'ları buna izin vermemiş işte. İzinsiz elma kopardıkları için bahçe sahibinden helallik istiyorlar...
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Bahçenin sahibi notu buluyor ve aradan geçen bir hafta sonra benzer bir olayı tekrar yaşıyor. İkinci not ise şöyle:

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Notları gören bahçe sahibi Resul Bey keşke diyor," Keşke bu vatandaşlarımızı görseydim de ben ikramda bulunsaydım..."

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Boğazından haram lokma geçirmek istemeyen, başkasının malına izinsiz dokunduğu için helallik isteyen vatandaşlar sadece Resul Bey'i değil, bizleri de duygulandırdı. Isparta'da yaşanılan bu olay vicdanın, iyi niyetin ve insanlığın bir yerlerde hala devam ettiğinin göstergesi... Dünyanın dönmesi için kalbinde kötülük olmayan bu insanlara ihtiyacı var, ihtiyacımız var!


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Anahtar Kelimeler:
ısparta elma bahçesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Almanya da bahçeler var veya yol kenarı tezgahları.çiftlikler ürünlerini buralara koyuyor ve işlerine dönüyorlar.gelen geçen insanlar bu tezgahlardan veya bahçeden ürün aldıklarında ücretini kumbaralara atıyorlar."gavur"larda normal bir durum.
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