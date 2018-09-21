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İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kişisel fikrimi söylemeden edemeyeceğim. Sinemada herhangi bir atıştırmalığın yenmesi ya da içilmesine şiddetle karşıyım.Film izlerken bir şeyler yeme alışkanlığını nereden edindik bilemiyorum ama gerçekten rahatsız edici geliyor bana. Ama şu bilgileri öğrendikten sonra şükrettim ülkemizdeki atıştırmalık alışkanlığımıza :) Neden biliyor musunuz? İnsanlar patlamış mısır bir kenara şapur şupur turşu yiyorlar kardeşim!

İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar

1. Endonezya: Balık ve cips

endonezya

İnanın benim de aklım almadı ama bazı kaynaklarda Endonezya'da balık yendiği söylemiyor. Evet katılıyorum size, kokar o :( Balığın yanı sıra tercihler arasında spagetti bulunuyor.

2. Hong Kong: Kavrulmuş mürekkepbalığı topları

hong

Sinema ve tiyatrolarda genellikle mısır yeniyor ancak bazı mekanlarda mürekkepbalığı topları da atıştırmalık standardında yer alabiliyor.

3. Teksas, ABD: Turşu

abd

Bir dolara salatalık turşusu satılıyor efendim. Yanına su almayı unutmayın bayım, malum tuzlu... Çok susatır o.

4. Barbados: Samosas

barbados
Arkadaş, nedir bu sinemada tiyatroda balık yeme isteği! Barbados'taki tiyatrolar, balık köri, samosas ve Bajan balıklı kek gibi yerel seçeneklerin yanı sıra olağan tiyatro atıştırmalıkları sunmakta.

5. Kanada: Poutine

kanada

6. Danimarka: Bira

danimarka

Kopenhag'da en iyi yerel tiyatroda bira, dondurma ve sosis servis ediliyor.

7. New York, ABD: Cheddar bisküvileri

new

8. Filipinler: Peynir, Barbekü veya wasabi tozu ile patlamış mısır

ff

9. Hawaii, ABD: Pirinç krakeri ve yosun gevreği ile patlamış mısır

ff

10. Kolombiya: Suşi

susi

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Anahtar Kelimeler:
sinema film atıştırmalıkları

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