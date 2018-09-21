İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar

1. Endonezya: Balık ve cips

İnanın benim de aklım almadı ama bazı kaynaklarda Endonezya'da balık yendiği söylemiyor. Evet katılıyorum size, kokar o :( Balığın yanı sıra tercihler arasında spagetti bulunuyor.

2. Hong Kong: Kavrulmuş mürekkepbalığı topları

Sinema ve tiyatrolarda genellikle mısır yeniyor ancak bazı mekanlarda mürekkepbalığı topları da atıştırmalık standardında yer alabiliyor.

3. Teksas, ABD: Turşu

Bir dolara salatalık turşusu satılıyor efendim. Yanına su almayı unutmayın bayım, malum tuzlu... Çok susatır o.

4. Barbados: Samosas



Arkadaş, nedir bu sinemada tiyatroda balık yeme isteği! Barbados'taki tiyatrolar, balık köri, samosas ve Bajan balıklı kek gibi yerel seçeneklerin yanı sıra olağan tiyatro atıştırmalıkları sunmakta.

5. Kanada: Poutine

6. Danimarka: Bira

Kopenhag'da en iyi yerel tiyatroda bira, dondurma ve sosis servis ediliyor.

7. New York, ABD: Cheddar bisküvileri

8. Filipinler: Peynir, Barbekü veya wasabi tozu ile patlamış mısır

9. Hawaii, ABD: Pirinç krakeri ve yosun gevreği ile patlamış mısır

10. Kolombiya: Suşi





