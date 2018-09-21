İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar

İnanın benim de aklım almadı ama bazı kaynaklarda Endonezya'da balık yendiği söylemiyor. Evet katılıyorum size, kokar o :( Balığın yanı sıra tercihler arasında spagetti bulunuyor.
Sinema ve tiyatrolarda genellikle mısır yeniyor ancak bazı mekanlarda mürekkepbalığı topları da atıştırmalık standardında yer alabiliyor.
Bir dolara salatalık turşusu satılıyor efendim. Yanına su almayı unutmayın bayım, malum tuzlu... Çok susatır o.
Arkadaş, nedir bu sinemada tiyatroda balık yeme isteği! Barbados'taki tiyatrolar, balık köri, samosas ve Bajan balıklı kek gibi yerel seçeneklerin yanı sıra olağan tiyatro atıştırmalıkları sunmakta.
Kopenhag'da en iyi yerel tiyatroda bira, dondurma ve sosis servis ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum