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İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu! Seçimi kaybeden Hakan Peker seçim sonrası ilk kez konuştu! 'Defteri kapatmadım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 10:49
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Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olmuştu. Peker, katıldığı seçim yarışında 5. sırada kaldı. Seçimi kaybeden ünlü isim seçim sonrası ilk kez konuştu.

İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu! Seçimi kaybeden Hakan Peker seçim sonrası ilk kez konuştu! 'Defteri kapatmadım'

Bir Efsane, Karam, Kelimeler Yetmez, Ateşini Yolla Bana gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile hafızalara kazınan Hakan Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olmuştu. Seçimi kaybeden ünlü şarkıcı ilk kez açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre; seçimden yenilgiyle çıkan ve adaylar arasında beşinci olduğu olan şarkıcı, siyasetin kimsenin tekelinde olmadığını ve kimseye küsmediğini dile getirdi.

'SEÇİLSEYDİM...'

Peker, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı.

Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" dedi.

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