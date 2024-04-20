MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tüm Türkiye günlerdir Uğur Dündar ve Metin Akpınar'ı konuşuyor! Babalık davasının detayları ortaya çıktı! 'DNA testinde 5 kural ihlali...'

Tüm Türkiye günlerdir Uğur Dündar ve Metin Akpınar'ı konuşuyor! Babalık davasının detayları ortaya çıktı! 'DNA testinde 5 kural ihlali...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye günlerdir Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ı konuşuyor. Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu 'Ablam Dilara'da benimle aynı kaderi paylaşıyor' demiş bu açıklamanın ardından ünlü gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açıldığı ortaya çıkmıştı. Dündar hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlarken Dilara'nın DNA test sonucuna itiraz ettiği öğrenilmişti. DNA testindeki kural ihlalleri ortaya çıktı.

Tüm Türkiye günlerdir Uğur Dündar ve Metin Akpınar'ı konuşuyor! Babalık davasının detayları ortaya çıktı! 'DNA testinde 5 kural ihlali...'

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, verdiği bir röportajda “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” dedi. Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi: “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.”

kızlarrr

Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı.

İTİRAZIN GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine Günaydın'dan Ceyhan Toprak ulaştı. O gerekçeler ise şöyle sıralandı:

uğur dündar

Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara G.'den hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri...

Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olması.

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara G. arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıktı.

dilara

KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.

Emsal Yargıtay kararlarında, kişilerin örneklerinin aynı anda alınması yönünde tespitler de görmezden gelindi. İki taraftan da kan örnekleri bir buçuk ay ara ile farklı şekilde alındı.

ANNE

ANNEDEN DE ÖRNEK ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan Adli Tıp Kurumu, anneden de örnek alması durumunda sonucun daha verimli çıkacağını bildirdi. Ancak anne Suphiye Orancı'nın Almanya'da olması ve ulaşılamaması nedeniyle anneden örnek alınamadı. Anneden örnek alınamamasının da DNA testinin tekrar yapılması gerektiğinin gerekçeleri arasında sıralandı. DNA testinin anneden de örnek alınarak yapılması istendi.

İKİZLERDEN ÖNCE DAVA AÇTI

Dilara G.'nin, Uğur Dündar'a karşı açtığı babalık davasının, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu tarafından açılan babalık davasından daha önce açıldığı öğrenildi. Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme tarafından kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun davası sonuçlanırken, Dilara G.'nin davasının önce açılmasına rağmen halen sonuçlanmaması da dikkat çekti.

Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT o dizinin fişini çekti! Final kararı şaşırttıTRT o dizinin fişini çekti! Final kararı şaşırttı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın 'kurşunlama pazarlığı' ortaya çıktı! Çete lideri ifade verdiDilan Polat ve Engin Polat'ın 'kurşunlama pazarlığı' ortaya çıktı! Çete lideri ifade verdi
Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktıSır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Metin Akpınar Pınar baba oldu istedi
En Çok Okunan Haberler
CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

Emekliye Temmuz zammında yüzde 25,46'lık hesap!

Emekliye Temmuz zammında yüzde 25,46'lık hesap!

Haber kanalından izleyici arttırma taktiği

Haber kanalından izleyici arttırma taktiği

Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri

Galatasaray'ın 4 oyuncusu Eyüpspor'a gidiyor!

Galatasaray'ın 4 oyuncusu Eyüpspor'a gidiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.