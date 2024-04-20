Tüm Türkiye günlerdir Uğur Dündar ve Metin Akpınar'ı konuşuyor! Babalık davasının detayları ortaya çıktı! 'DNA testinde 5 kural ihlali...'

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, verdiği bir röportajda “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” dedi. Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi: “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.”

Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı.

İTİRAZIN GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine Günaydın'dan Ceyhan Toprak ulaştı. O gerekçeler ise şöyle sıralandı:

Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara G.'den hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri...

Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olması.

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara G. arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıktı.

KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.

Emsal Yargıtay kararlarında, kişilerin örneklerinin aynı anda alınması yönünde tespitler de görmezden gelindi. İki taraftan da kan örnekleri bir buçuk ay ara ile farklı şekilde alındı.

ANNEDEN DE ÖRNEK ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan Adli Tıp Kurumu, anneden de örnek alması durumunda sonucun daha verimli çıkacağını bildirdi. Ancak anne Suphiye Orancı'nın Almanya'da olması ve ulaşılamaması nedeniyle anneden örnek alınamadı. Anneden örnek alınamamasının da DNA testinin tekrar yapılması gerektiğinin gerekçeleri arasında sıralandı. DNA testinin anneden de örnek alınarak yapılması istendi.

İKİZLERDEN ÖNCE DAVA AÇTI

Dilara G.'nin, Uğur Dündar'a karşı açtığı babalık davasının, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu tarafından açılan babalık davasından daha önce açıldığı öğrenildi. Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme tarafından kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun davası sonuçlanırken, Dilara G.'nin davasının önce açılmasına rağmen halen sonuçlanmaması da dikkat çekti.