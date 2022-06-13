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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

13.06.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, yaklaşık 1,5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Temel Karamollaoğlu İYİ Parti

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