YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"

04.06.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"

1/

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin olgunlaşmış demokratik tecrübe ve kültüre sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentin sorunlarının TBMM'de takipçisi olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Türkiye yaşanan olumsuzluklarla olgunlaşmış demokratik tecrübe ve kültüre sahiptir. Türk demokrasisi milli iradenin mührü ile yakın bir gelecekte yeniden rayına oturacaktır. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok." diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın sürecinde 661 milyar liralık destek verildiğini açıklamadığını ancak bunun 652 milyarlık kısmının borç erteleme ve kredi verme yöntemiyle gerçekleştiğini savundu.

Erken seçim talebinin siyasi partilerden değil vatandaşlardan geldiğini öne süren Dervişoğlu, "Seçim zamanında mı olur, baskın mı olur, erken mi olur, onunla ilgili bir şey söylemem mümkün değildir ama millet bu iktidarla hesaplaşmak için sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Bu kapsam içinde de milletin bu talebi muhalefet tarafından seslendiriliyor. Millet sandığı istiyor ama erken seçimi gerçekleştirebilecek sayısal çoğunluk iktidarın elindedir." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Dervişoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir televizyon programında söylediği ve kendisinin Perinçek'e suikast girişiminde bulunduğu iddialarının gerçek olmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İzmir'de madde bağımlıları terapi ve istihdam projesiyle hayata tutunuyorİzmir'de madde bağımlıları terapi ve istihdam projesiyle hayata tutunuyor
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti

İzmir Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.