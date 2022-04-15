İyilik dizisi ne zaman başlayacak? İyilik dizisi konusu nedir? İyilik dizisi oyuncuları kimlerdir?

İyilik dizisinin detayları belli olmaya başladı. Ekranların yeni dizisi İyilik güçlü kadrosu ile yayın tarihini bekliyor. Uzun bir aradan sonra İyilik dizisi ile geri dönen Hatice Şendil ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden tanıdığımız İsmail Demirci kadroda yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz İyilik konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. İşte o merak edilip araştırılan konular...

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor. Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey olacak.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Geçtiğimiz akşam ilk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.

İYİLİK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni dizi İyilik çok yakında FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

