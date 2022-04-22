MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İyilik dizisi ne zaman başlayacak? İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisi hangi diziden uyarlama?

İyilik dizisi ne zaman başlayacak? İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisi hangi diziden uyarlama?

22.04.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyilik dizisi ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Yeni dizi iyilik hakkında izleyiciler detaylı bilgiler edinmek için araştırmalara başladı. İyilik dizisinin başrolünde uzun bir aradan sonra Hatice Şendil'i göreceğiz. Güzel oyuncuya en son Kuzey Yıldızı dizisinde izlediğimiz İsmail Demirci eşlik edecek. İyilik dizisinin ne zaman başlayacağı ve uyarlama olup olmadığı en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar!

İyilik dizisi ne zaman başlayacak? İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisi hangi diziden uyarlama?

İyilik dizisinin yayın tarihi belli oldu. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken iyilik dizisinin konusu ve yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. FOX TV'de yayınlanacak olan iyilik dizisine dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

İYİLİK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan “İyilik” dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi açıklandı.

Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey yer alıyor.

İYİLİK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtımlarıyla dikkat çeken “İyilik”, 29 Nisan Cuma saat 20.00’de ekran serüvenine başlayacak.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor. Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor yeni kırmızı ve mavi takım açıklandı mı?Survivor yeni kırmızı ve mavi takım açıklandı mı?
Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı!Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!

3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi

'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.