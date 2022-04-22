İyilik dizisi ne zaman başlayacak? İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisi hangi diziden uyarlama?

İyilik dizisinin yayın tarihi belli oldu. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken iyilik dizisinin konusu ve yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. FOX TV'de yayınlanacak olan iyilik dizisine dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

İYİLİK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan “İyilik” dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi açıklandı.

Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey yer alıyor.

İYİLİK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtımlarıyla dikkat çeken “İyilik”, 29 Nisan Cuma saat 20.00’de ekran serüvenine başlayacak.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor. Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey olacak.

