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Izabel Goulart Rio Karnavalı’nda!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Ünlü model Izabel Goulart, Rio Karnavalı’nın son gününde yapılan yürüyüşü izledi. Goulart’ın cesur karnaval stili dikkat çekti.

Izabel Goulart Rio Karnavalı’nda!

Victoria’s Secret’ın Brezilyalı modeli Izabel Goulart, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Rio Karnavalı’na katıldı.

34 yaşındaki model, parıltılı zincirlerden oluşan cesur kıyafetiyle dikkat çekti.

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Oyuncu Bruna Marquezine ile karnavala katılan ünlü model, tüm bakışları üzerinde topladı.

Karnavalın son gününde coşkulu kutlamalarda yer alan Goulart, Sambadrome Marquês de Sapuca’da yapılan meşhur karnaval yürüyüşünü takip etti.

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Goulart, nişanlısı Kevin Trapp’la Paris’te tatil yaptıktan sonra ülkesi Brezilya’ya dönmüştü.

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Trapp’la 2016 yılında flört etmeye başlayan ünlü model, geçen yaz Yunanistan’ı Mikonos adasında nişanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Izabel Goulart Rio Karnavalı

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