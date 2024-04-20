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  4. İzel-Çelik-Ercan grubu yeniden dağıldı! Ayrılık nedeni bakın neymiş

İzel-Çelik-Ercan grubu yeniden dağıldı! Ayrılık nedeni bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 15:23
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90'ların sevilen müzik gruplarından İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra 2022 senesinde yeniden bir araya gelerek söyledikleri şarkılarla fırtınalar estirmişlerdi. İzel-Çelik-Ercan grubu yeniden dağıldı. Sebebini de İzel açıkladı.

İzel-Çelik-Ercan grubu yeniden dağıldı! Ayrılık nedeni bakın neymiş

Kendi adlarını verdikleri müzik grubu ile bir döneme damga vuran İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, 1992 yılında ayrılmış, 2022’de sürpriz şekilde yeniden bir araya gelmişti.

Art arda konserler veren müzik grubu, bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı. 'Aramızda Kalmasın' programına açıklamalar yapan İzel, magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın gerekçesini açıkladı.

İZEL ÇELİK 2

'AYRILIĞI BEN İSTEDİM'

Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim.

İZEL ÇELİK

'BU HALİNİ SAHNEDE DE SÜRDÜRÜNCE...'

Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" dedi.

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