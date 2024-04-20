Hülya Avşar Kadir Ezildi'ye özel hayatını 'Ten tene, ter tere...' diyerek açık açık sordu! Yatak odası yanıtı olay oldu

Temizlik tutkusu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen sunucu Kadir Ezildi şimdi de Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda hayatında biri olduğunu açıklayan Ezildi'den samimi itiraflar gecikmedi.

Hülya Avşar Kadir Ezildi'nin özel hayatına dair açık açık sorular sordu. Avşar 'Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?' diye sordu.

AŞK İTİRAFI GELDİ

Kadir Ezildi'dan aşk itirafı geldi ve ünlü isim 'Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey' dedi.

Ezildi sözlerine şöyle devam etti; 'Ben hep anneme bunu soruyordum mesela evlisiniz sabah kalkıyorsunuz kocanıza dönüyorsunuz yani ne bileyim soğursun.

YATAK ODASI YANITI OLAY OLDU

Ben mesela hemen kalkarım duşumu alırım, dişlerimi fırçalarım parfümümü sıkarım yatağa geri girerim' dedi sonrasında ise sözlerini 'diye düşünüyorum' şeklinde çevirdi.