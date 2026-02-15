EĞİTİM

İzinsiz açılan okullara 660 bin TL para cezası uygulanacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kurum açma izni almadan farklı isimler altında faaliyet gösteren eğitim yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatıyor. Bakanlık, özellikle son dönemde artış gösteren izinsiz okul öncesi birimler ve çeşitli adlar altında hizmet veren merkezleri yakın takibe aldı.

Sedef Karatay Bingül

Mevcut mevzuata göre belediyelerin doğrudan okul öncesi eğitim kurumu açması yasak olmasına rağmen, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki kreşler olmak üzere bazı yerlerin MEB onayı olmadan hizmet verdiği tespit edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bakanlık, bu kapsamda belediyeler tarafından açılan kreş ve benzeri birimleri mercek altına alacak.

FARKLI İSİMLER ALTINDAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu; kitap kafe, etüt merkezi, eğitim koçluğu, ödev evi, matematik kulübü ve dil-konuşma terapisi gibi adlarla faaliyet gösteren mekanları denetleyecek.

Bu yerlerde kullanılan materyaller, yapılan tanıtımlar ve verilen ilanlar ayrıntılı biçimde incelenecek. Yapılan faaliyetin eğitim kapsamına girip girmediği detaylı raporlarla belirlenecek.

660 BİN TL’YE KADAR PARA CEZASI

Denetimler sonucunda MEB onayı olmadan eğitim verdiği tespit edilen işletmelere brüt asgari ücretin 20 katı tutarında, 660 bin 600 TL idari para cezası uygulanacak.

Ruhsatsız faaliyet gösteren yerler valilik kararıyla kapatılacak. Ruhsatı bulunmasına rağmen amacı dışında faaliyet yürüttüğü belirlenen kurumların ise izinleri iptal edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı kreş
