Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi takvimi açıklandı

Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi takvimi açıklandı
Sedef Karatay Bingül

Millî Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi takvimi açıklandı 1

KAYIT YAPTIRACAKLARI TARİH BELLİ OLDU

Öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 7 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Yedek adayların kayıt süreci, 8–10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DERSLER 13 NİSAN 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Hazırlık eğitimi kapsamında dersler 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Kayıt süreci öncesinde öğretmen adaylarının Merkezî Nüfus İdaresi Sistemindeki (MERNİS) adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Detaylı hazırlık eğitimi akademik takvimi akademi.meb.gov.tr web sayfasında duyurulacak.

