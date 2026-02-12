YÖK’ten diş hekimliğinde yeni düzenleme: Bu programlar kapatılıyor!

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar üniversitelere resmen bildirildi. Buna göre, söz konusu lisansüstü programlara 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren yeni öğrenci kabul edilmeyecek.

Karar, mevcut öğrencilerin durumuna ilişkin bir değişiklik öngörmezken, yeni kayıt sürecini kapsıyor.

AMAÇ: EĞİTİMİ TEK ELDEN VE STANDART MÜFREDATLA VERMEK

YÖK’ten yapılan açıklamada, düzenlemenin temel amacının uzmanlık eğitiminin tek elden ve ortak bir müfredat çerçevesinde yürütülmesi olduğu vurgulandı.

Ayrıca ihtiyaçtan fazla uzman yetiştirilmesinin önüne geçilerek, yeni mezun diş hekimlerinin istihdam olanaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

KLASİK UZMANLIK ALANLARI DUS KAPSAMINDA KALACAK

Düzenleme kapsamında ortodonti, ağız, diş ve çene cerrahisi gibi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı ile öğrenci alan klasik uzmanlık dallarında yüksek lisans ve doktora programları artık açılmayacak.

Buna karşılık, üniversiteler bu alanların dışında kalan farklı disiplinlerde lisansüstü program açabilecek.

KONTENJANLAR AZALTILIYOR

YÖK, yılın başında yaptığı açıklamada diş hekimliği fakültelerindeki kontenjanların da azaltılacağını duyurmuştu. Son karar, bu adımın devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Uzman sayısındaki artışın dengelenmesi ve eğitim kalitesinin korunması, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

DUS’TA YENİ DÖNEM: 2027’DEN İTİBAREN YILDA BİR KEZ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) bu yıl son kez yılda iki kez uygulanacak. 2027 yılı itibarıyla ise sınav sisteminde değişikliğe gidilecek ve DUS yılda bir kez yapılacak.