Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybettik.

İzlanda, iki kornerle iki gol birden buldu. 21 ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson, kornerden İzlanda'yı öne geçiren golleri attı. Millilerimiz de Dorukhan Toköz ile kornerden bir gol bularak 40. dakikada farkı indirdi.

İkinci yarı boyunca net fırsatlar yakalayan ve oyunu tek kale oynayan Millilerimiz, maalesef eşitlik golünü bulamadı.

Bu sonuçla elemelerdeki ilk puan kayıplarını yaşayan Millilerimiz, 9 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi. İzlanda ise bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve üçüncü sırayı aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçını 7 Eylül'de Andorra ile Türkiye'de oynayacak. İzlanda ise sahasında Moldova'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.