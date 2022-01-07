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  4. İzlanda dönüşü şoku yaşadı! Dilan Çiçek Deniz'in evini su bastı

İzlanda dönüşü şoku yaşadı! Dilan Çiçek Deniz'in evini su bastı

07.01.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaz Köprüsü'nde evlilik teklifi aldıktan sonra sevgilisi Thor Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden Dilan Çiçek Deniz evine varınca şoku yaşadı. Evini su basan ünlü çift bir otelde konakladı.

İzlanda dönüşü şoku yaşadı! Dilan Çiçek Deniz'in evini su bastı

Yönetmen Thor Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden ve keyifli zaman geçirip İstanbul'a dönen Dilan Çiçek Deniz'in tatili tatsız bitti. Çift, İstanbul dönüşü neye uğradıklarını şaşırdı.

İstanbul’daki evlerinin su bastığını öğrenen ikili, hemen yardım ekibinden destek istedi.

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Parkelerin su yüzünden şiştiğini ve duvarların boyasının aktığını gören çift, hemen evi terk etti. Geldikleri gün evlerinde kalamayan çift çareyi Beşiktaş’ta bulunan bir otelde kalmakta buldu.

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Dilan Çiçek Deniz
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