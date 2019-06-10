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İzlandalı vatandaştan Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattı!

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GÜNDEM  | 10.06.2019 01:49 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı.

İzlandalı vatandaştan Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattı!

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belözoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belözoğlu'na mikrofon gibi uzattı.

Emre Belözoğlu'da şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Şampiyonası İzlanda A Milli Futbol Takımı Emre Belezoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
medeni avrupalılar sizi merak ediyorum bolluk içinde yaşıyorsunuz acaba yokluk içinde nasıl olursunuz eminim dünyanın en barbar insanı
Yakişmadı emre senin gibi bir adam o fırçayı uzatana yedirmesi lazımdı yani ben olsam yedirirdim Bi kafa atardım bişeyler yapardım yani
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