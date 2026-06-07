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İzleyen etkisinden çıkamıyor: Tek sezonda bağımlılık yapan dizi listesi!

Uzun soluklu dizilere vakit ayıramayanlar için birbirinden sürükleyici yapımlar öne çıkıyor. Gerilim, gizem ve bilim kurgu türlerinde dikkat çeken bu diziler yalnızca tek sezon sürmelerine rağmen milyonlarca izleyicinin hafızasında yer etmeyi başardı. İşte bir haftada soluksuz izleyeceğiniz o dizi listesi:

İzleyen etkisinden çıkamıyor: Tek sezonda bağımlılık yapan dizi listesi!
Çiğdem Berfin Sevinç

Dijital platformların yükselişiyle birlikte dizi maratonları günlük hayatın bir parçası haline gelirken, birçok izleyici sezonlarca süren yapımlar yerine kısa sürede tamamlanabilecek kaliteli dizilere yöneliyor. İngiliz basını, izleyicilerin önerileriyle en iyi tek sezonluk gerilim dizilerini derledi.

İzleyen etkisinden çıkamıyor: Tek sezonda bağımlılık yapan dizi listesi! 1

CHERNOBYL

1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer felaketini konu alan mini dizi, televizyon tarihinin en başarılı yapımları arasında gösteriliyor. Beş bölümden oluşan yapım, gerçek olaylardan uyarlanan hikâyesiyle büyük beğeni topladı.

AMERICAN GOTHIC

1995 yılında yayınlanan korku-gerilim dizisi, şeytani güçlere sahip bir şerifin küçük bir kasabadaki etkisini konu alıyor. Yıllar içinde kült statüsüne ulaşan yapım, türün meraklıları tarafından hâlâ öneriliyor.

İzleyen etkisinden çıkamıyor: Tek sezonda bağımlılık yapan dizi listesi! 2

1899

"Dark" dizisinin yaratıcılarının imzasını taşıyan bilim kurgu-gizem dizisi, farklı milletlerden yolcuları taşıyan bir gemide yaşanan esrarengiz olayları anlatıyor. İlk sezonun ardından iptal edilmesi nedeniyle finali hâlâ tartışılıyor.

BLACK RABBIT

Jude Law ve Jason Bateman'ın başrollerinde yer aldığı suç-gerilim dizisi, iki kardeş arasındaki karmaşık ilişkiyi merkezine alıyor. Netflix'in dikkat çeken yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

THE MIDNIGHT CLUB

Ölümcül hastalıklarla mücadele eden gençlerin kaldığı bir bakımevinde geçen dizi, korku ve gizemi bir araya getiriyor. Yayınlandıktan kısa süre sonra iptal edilmesine rağmen geniş bir hayran kitlesi kazandı.

İzleyen etkisinden çıkamıyor: Tek sezonda bağımlılık yapan dizi listesi! 3

RABBIT HOLE

Kiefer Sutherland'ın başrolünde yer aldığı yapım, işlemediği bir cinayetle suçlanan bir casusun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sürükleyici hikâyesine rağmen yalnızca bir sezon sürdü.

Bu yapımlar, kısa sürede tamamlanabilecek ancak etkisi uzun süre unutulmayacak diziler arasında gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dizi
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