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Tatildeyken 'milyonluk evi' çalınmıştı! Burcu öğretmene polislerden güzel haber

Adana'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Burcu Güven, tatil için gittiği BaliEde hayatının şokunu yaşamıştı. Yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki taşınabilir evinin çalındığını tatil sırasında öğrenen Güven'in yardım çağrısı karşılık buldu. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda çalınan "tiny house" bulundu.

Okul öncesi öğretmeni Burcu Güven, ailesiyle birlikte yatırım ve hobi amacıyla satın aldığı taşınabilir evini, kurulacağı arsa henüz hazır olmadığı için Seyhan ilçesi Yenimahalle'deki boş bir alanda bekletiyordu. Güven, tatil için bulunduğu Bali'deyken bir arkadaşının telefonuyla büyük bir sürpriz yaşadı. Arkadaşının, taşınabilir evin yerinde olmadığını söylemesi üzerine durumdan haberdar olan öğretmen, tatilini yarıda keserek Adana'ya döndü.

Tatildeyken milyonluk evi çalınmıştı! Burcu öğretmene polislerden güzel haber 1

EMNİYETE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Türkiye'ye döner dönmez emniyete başvuran Burcu Güven, taşınabilir evini çalan kişi ya da kişiler hakkında şikâyetçi oldu. Olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını belirten Güven, tiny house'un yalnızca maddi bir yatırım olmadığını ifade ederek, "Bu yapı bizim emeğimizin ve hayallerimizin karşılığıydı. Onu yeniden bulmayı çok istiyoruz. Gören ya da yerini bilenlerin yetkililere bilgi vermesini bekliyoruz." sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

POLİS EKİPLERİ ATÖLYEDE BULDU

Tatildeyken milyonluk evi çalınmıştı! Burcu öğretmene polislerden güzel haber 2

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, çalınan tiny house'un Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'ndeki bir atölyeye götürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede taşınabilir evin burada tadilat amacıyla bırakıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan tiny house, gerekli işlemlerin ardından yeniden Burcu Güven'e teslim edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Tatildeyken milyonluk evi çalınmıştı! Burcu öğretmene polislerden güzel haber 3

Çalınan taşınabilir evine yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Burcu Güven'in mağduriyeti giderilirken, olayla bağlantısı bulunan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana tiny house
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