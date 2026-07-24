Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tek bir karar bütün mahalleyi değiştirdi! Belediye 96 evi ücretsiz verdi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yıllardır suç, yoksulluk ve bakımsızlıkla anılan bir mahallede uygulanan sıra dışı proje, dünyada örnek gösterilen dönüşüm hikayelerinden biri oldu. Belediye, yıkılmaya yüz tutmuş bir apartmanı ücretsiz olarak vatandaşlara devretti. Ancak bunun karşılığında tek bir şart vardı...

Gökçen Kökden

Rotterdam'ın en yoksul bölgelerinden biri olan Spangen Mahallesi'nde bulunan Wallisblok isimli apartman, uzun yıllar boyunca uyuşturucu kullanımı, güvenlik sorunları ve bakımsızlığıyla gündeme geliyordu. Bir dönem 96 küçük daireden oluşan bina, zamanla yaşanamaz hale geldi.

Tek bir karar bütün mahalleyi değiştirdi! Belediye 96 evi ücretsiz verdi 1

Binayı yıkmak yerine farklı bir yöntem izleyen belediye, kalan mülk sahiplerinin hisselerini satın aldıktan sonra yapıyı ücretsiz olarak yeni sahiplerine devretme kararı aldı.

TEK ŞART: YENİLE VE EN AZ 2 YIL BURADA YAŞA

Projeye özellikle ev sahibi olma imkânı bulamayan genç profesyoneller öncelikli olarak dahil edildi. Toplam 40 hane, "Kolektif Özel Geliştirme" modeli kapsamında bir araya gelerek binanın geleceğini birlikte planladı. Yeni sahipler yalnızca tadilat masraflarını üstlenmekle kalmadı; mimari tasarımdan finansmana, kredi süreçlerinden bahçe düzenlemesine kadar tüm aşamalarda birlikte çalıştı.

96 DAİRE 40 ÖZEL EVE DÖNÜŞTÜ

Yapılan kapsamlı dönüşümle birlikte eski 96 küçük daire kaldırılarak yerine her biri farklı tasarıma sahip 40 geniş konut oluşturuldu.

Her hane ortalama 183 bin dolar tutarında yenileme yatırımı yaptı. Bu maliyet, binanın tamamen yıkılmasından biraz daha yüksek olmasına rağmen belediye, yapının tarihi değerini korumayı ve mahalleyi yeniden canlandırmayı tercih etti.

MAHALLENİN KADERİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Projenin tamamlanmasının ardından Spangen Mahallesi'nde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Bölgede güvenlik algısı güçlenirken yeni işletmeler açıldı, çevredeki binalarda da yenileme çalışmaları başladı. Konut fiyatları yükselse de farklı gelir gruplarına hitap eden konut yapısı sayesinde hızlı bir soylulaştırmanın (gentrification) önüne geçildi.

Projeye katılan komşular arasında güçlü sosyal bağlar kurulurken, mahalle sakinleri çevrenin gelişmesi için ortak çalışmalar yürütmeye devam etti.

BAŞKA ŞEHİRLERE ÖRNEK OLDULAR

Wallisblok modeli kısa sürede yalnızca Rotterdam'da değil, Lahey başta olmak üzere Hollanda'nın farklı şehirlerinde de uygulanmaya başladı.

Uzmanlara göre ücretsiz ev verilmesi karşılığında yatırım, dayanışma ve uzun süreli yaşam şartı getiren bu model, doğru planlandığında yalnızca bir binayı değil, bütün bir mahallenin geleceğini değiştirebiliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: 2 yıl önceden oteller doldu850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: 2 yıl önceden oteller doldu
Gyrocopter turistler üzerine düştü: 2 kişi ağır yaralandı!Gyrocopter turistler üzerine düştü: 2 kişi ağır yaralandı!

Anahtar Kelimeler:
Dünya Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.