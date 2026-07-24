Tek bir karar bütün mahalleyi değiştirdi! Belediye 96 evi ücretsiz verdi

Rotterdam'ın en yoksul bölgelerinden biri olan Spangen Mahallesi'nde bulunan Wallisblok isimli apartman, uzun yıllar boyunca uyuşturucu kullanımı, güvenlik sorunları ve bakımsızlığıyla gündeme geliyordu. Bir dönem 96 küçük daireden oluşan bina, zamanla yaşanamaz hale geldi.

Binayı yıkmak yerine farklı bir yöntem izleyen belediye, kalan mülk sahiplerinin hisselerini satın aldıktan sonra yapıyı ücretsiz olarak yeni sahiplerine devretme kararı aldı.

TEK ŞART: YENİLE VE EN AZ 2 YIL BURADA YAŞA

Projeye özellikle ev sahibi olma imkânı bulamayan genç profesyoneller öncelikli olarak dahil edildi. Toplam 40 hane, "Kolektif Özel Geliştirme" modeli kapsamında bir araya gelerek binanın geleceğini birlikte planladı. Yeni sahipler yalnızca tadilat masraflarını üstlenmekle kalmadı; mimari tasarımdan finansmana, kredi süreçlerinden bahçe düzenlemesine kadar tüm aşamalarda birlikte çalıştı.

96 DAİRE 40 ÖZEL EVE DÖNÜŞTÜ

Yapılan kapsamlı dönüşümle birlikte eski 96 küçük daire kaldırılarak yerine her biri farklı tasarıma sahip 40 geniş konut oluşturuldu.

Her hane ortalama 183 bin dolar tutarında yenileme yatırımı yaptı. Bu maliyet, binanın tamamen yıkılmasından biraz daha yüksek olmasına rağmen belediye, yapının tarihi değerini korumayı ve mahalleyi yeniden canlandırmayı tercih etti.

MAHALLENİN KADERİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Projenin tamamlanmasının ardından Spangen Mahallesi'nde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Bölgede güvenlik algısı güçlenirken yeni işletmeler açıldı, çevredeki binalarda da yenileme çalışmaları başladı. Konut fiyatları yükselse de farklı gelir gruplarına hitap eden konut yapısı sayesinde hızlı bir soylulaştırmanın (gentrification) önüne geçildi.

Projeye katılan komşular arasında güçlü sosyal bağlar kurulurken, mahalle sakinleri çevrenin gelişmesi için ortak çalışmalar yürütmeye devam etti.

BAŞKA ŞEHİRLERE ÖRNEK OLDULAR

Wallisblok modeli kısa sürede yalnızca Rotterdam'da değil, Lahey başta olmak üzere Hollanda'nın farklı şehirlerinde de uygulanmaya başladı.

Uzmanlara göre ücretsiz ev verilmesi karşılığında yatırım, dayanışma ve uzun süreli yaşam şartı getiren bu model, doğru planlandığında yalnızca bir binayı değil, bütün bir mahallenin geleceğini değiştirebiliyor.